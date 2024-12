Vigili del fuoco e forze polizia per il Natale del Chianelli

Il "grande cuore" di carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza e polizia di Stato per regalare ai bambini oncoematologici un Natale indimenticabile.

Giovedì 19 dicembre a partire dalle 15 il Comitato per la vita Daniele Chianelli festeggerà infatti, come ogni anno, sia in Oncoematologia pediatrica che al Residence "Daniele Chianelli".

E le sorprese - viene annunciato - saranno "tante e bellissime con una festa ricca di emozioni in cui saranno impegnati mezzi e persone".

L'appuntamento è al residence Chianelli - annuncia il Comitato -, da dove i mezzi di carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza e polizia di Stato partiranno per l'ospedale Santa Maria della Misericordia e in particolare per il reparto di Oncoematologia pediatrica per la consegna dei doni. Una volta raggiunto l'ospedale i vigili del fuoco, uno dei quali vestito da babbo Natale, si caleranno con le corde ed accederanno al reparto di Oncoematologia pediatrica dalle finestre regalando uno spettacolo ai bimbi ricoverati. A quel punto si procederà con la distribuzione dei doni ai bimbi che hanno scritto una letterina in cui esprimono il loro desiderio.

Una volta terminata la consegna, mezzi e uomini si sposteranno al Residence "Daniele Chianelli" dove li attenderà una grande festa con musica, canzoni ma specialmente la consegna dei regali da parte di Babbo Natale. Una consegna un po' turbolenta perché a complicare le cose ci sarà il dispettoso Grinch e solo gli interventi degli agenti potrà salvare il Natale.

"Sarà una festa magnifica - ha commentato il presidente Franco Chianelli - grazie allo straordinario intervento carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza e polizia di Stato che si sono generosamente messi a disposizione del nostro Comitato ma specialmente dei nostri bimbi. Devo ringraziare il prefetto Gradone, il questore Lamparelli, il generale della guardia di Finanza Mazzotta, il generale dei carabinieri Corbellotti e tutte le persone impegnate in questo meraviglioso progetto. È stato davvero commovente vedere il loro grande entusiasmo e l'eccezionale generosità di ciascuno di loro. Sarà una festa stupenda".



