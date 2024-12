Umbra prima donna presiedente della Società di medicina interna

L'umbra Cecilia Beccattini è la prima donna in assoluto a essere eletta presidente della Società italiana di medicina interna (Simi) nei quasi 140 anni di storia dell'associazione, nata nel 1887. Ordinaria di Medicina interna presso l'Università di Perugia e direttrice della scuola di specializzazione in Medicina di emergenza-urgenza, prenderà le redini della società nel triennio 2028-2030. Beccattini è esperta di trombo-embolismo venoso, componente della Task force per la 'Diagnosi e la gestione dell'embolia polmonare acuta' e dei working group 'Circolo polmonare e funzionalità del ventricolo destro' e 'Malattie dell'aorta e delle arteriopatie periferiche' della Società europea di cardiologia (Esc). Già presidente della sezione Tosco-Umbria della Simi, Beccatini è deputy editor della rivista internazionale peer-reviewed 'Internal and Emergency Medicine' e autrice di numerose pubblicazioni scientifiche su prestigiose riviste internazionali (New England Journal of Medicine, Circulation, European Heart Journal). Ha coordinato inoltre una serie di studi clinici multicentrici internazionali (Warfasa, caravaggio, Pro-Laps II) e nazionali. "Quella della professoressa Beccatini", commenta il presidente della Simi Nicola Montano, "non è certo un'elezione in odore di 'quote rosa'. Basta scorrere il suo curriculum per capire che sarà la persona giusta al posto giusto".



