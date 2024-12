Prisco, risultati significativi nella lotta alle scomparse

"La collaborazione tra istituzioni, associazioni e nuove tecnologie ha portato a risultati significativi nella lotta alle scomparse. Il 2024 ha visto una diminuzione delle denunce e un miglioramento degli indici di ritrovamento": a dirlo è il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco, in occasione della ricorrenza della Giornata nazionale delle persone scomparse. "Tuttavia, la prevenzione, soprattutto nei confronti dei minori e dei soggetti fragili, assieme a un lavoro di squadra e a strumenti innovativi, rimane una priorità" aggiunge.

"Continueremo a investire - annuncia Prisco in una nota - in strumenti innovativi come il portale 'missing person' e a promuovere campagne di sensibilizzazione per affrontare le cause profonde del fenomeno. Questo perché dietro ogni numero sulle persone scomparse c'è una storia, una famiglia. La strada è ancora lunga, soprattutto per proteggere i più vulnerabili ma continuiamo a lavorare con passione e determinazione per riportare a casa chi si è allontanato".



