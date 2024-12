Lorenzetti allenerà Sir Perugia fino al 2027

Angelo Lorenzetti resterà l'allenatore della Sir Susa Vim Perugia fino al 2027. Lo ha annunciato la società umbra.

Arrivato alla guida della Sir nella stagione 2023-2024, il tecnico marchigiano ha già conquistato cinque titoli, tutto quello che era in palio dalla firma del contratto ad oggi. Il palmares della Sir, con Lorenzetti alla guida, si è arricchito di due supercoppe, una coppa Italia, un mondiale per club ed uno scudetto. L'allenatore si è detto "felice, grato, orgoglioso e impegnato".

Nella stagione in corso la Sir ha già vinto la Supercoppa ed ora punta alla conferma del titolo in Coppa Italia. Più a lungo termine gli obiettivi stagionali di maggiore prestigio, sono scudetto e Champions league. La Sir quest'anno è nuovamente in corsa nella competizione europea ed al momento guida a pieno punteggio il girone D, affrontato senza alcuna sconfitta, come in campionato.



