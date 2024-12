La danza grande protagonista in Umbria con 21 spettacoli

E' una lunga storia quella che ha la danza in Umbria e il Teatro stabile, in questi ultimi anni di attività, ha scelto di approfondirla in linea con quanto accade nel più vasto panorama europeo, dove, tra i linguaggi artistici tra i più significativi del momento, ha assunto un ruolo di spicco nella programmazione dei più importanti teatri. Ed è proprio in quest'ottica che lo Stabile umbro ha costruito un progetto che il ministero della Cultura ha riconosciuto come il migliore, all'interno della sua categoria, aumentando di conseguenza il contributo allo stesso Tsu.

Ecco allora che la danza è diventata una grande protagonista delle Stagioni 2024-2025 del circuito regionale con 21 spettacoli e 30 repliche. In scena 134 danzatori guidati da 30 coreografi in 14 teatri di Perugia, Foligno, Narni, Terni, Bettona, Città di Castello, Solomeo, Todi, Magione, Gubbio, Spoleto, Corciano, Marsciano, Panicale.

In occasione di "Femina", spettacolo dedicato all'universo femminile ad opera della storica Compagnia Abbondanza/Bertoni e in scena al Teatro Morlacchi di Perugia sabato 14 e domenica 15 dicembre, è stato illustrato alla stampa, proprio nel foyer del Morlacchi, il cartellone della danza. Quattro gli spettacoli già archiviati, tra Perugia, Foligno e Narni, ma con il grosso della programmazione quindi ancora da annunciare.

"La danza oggi nei teatri d'Europa - ha commentato il direttore del Tsu Nino Marino - è il linguaggio più amato e seguito dal pubblico. Per questo lo Stabile, con la sua programmazione nei cartelloni della regione, vuole contribuire a diffondere la conoscenza di questa disciplina così necessaria per la lettura della complessità del vivere contemporaneo".

Dello stesso parere anche l'assessore alla cultura e vicesindaco di Perugia Marco Pierini il quale ha affermato che la programmazione del Teatro stabile dell'Umbria "è un pezzo fondamentale della programmazione culturale della città".

"Puntare così tanto sulla danza - ha continuato - può sembrare coraggioso, e senz'altro lo è, ma proprio quando si scommette sui linguaggi contemporanei i risultati sono molto positivi".

L'obiettivo principale del Tsu, come ha spiegato il responsabile della programmazione danza Marco Betti prima di illustrare il cartellone, "è di costruire canali di comunicazione con il territorio, riconoscendone le peculiarità e le necessità, lavorando per una crescita e per un rinnovamento del pubblico, puntando principalmente ai giovani". Studenti di università, accademie e scuole di danza possono assistere agli spettacoli al costo di un euro.

E proprio in virtù del significativo ruolo della danza, saranno ospitate importanti compagnie nazionali come Aterballetto con "Notte Morricone" e Virgilio Sieni. E ancora, compagnie d'eccellenza come Il Nuovo Balletto di Toscana e grandi protagonisti di rilievo internazionale come il danzatore e coreografo giapponese, Leone d'oro alla carriera della Biennale Danza 2022 a Venezia, Saburo Teshigawara.



