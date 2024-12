Cresce il cluster umbro dell'aerospazio

Sono passate dalle sei aziende fondatrici del 2008 alle 42 associate nel 2024, con ulteriori quattro in procinto di aderire l'Umbria aerospace cluster.

Realtà che raggiungono insieme un fatturato aggregato vicino al miliardo di euro e contano oltre 5 mila dipendenti. Il punto è stato fatto in un incontro in occasione del 16/o anniversario dalla fondazione.

I livelli di produzione del comparto aerospazio in Umbria - è detto in un comunicato di Confindustria - supereranno quelli del 2019, "in netto anticipo", quindi, rispetto all'andamento del comparto a livello mondiale. Attesa una ulteriore crescita dei volumi nel medio-lungo termine con le imprese umbre che partecipano ai principali programmi internazionali dei grandi player come Airbus, Boeing e Leonardo e sono attivamente coinvolte nella space economy, collaborando con l'Agenzia spaziale italiana e quella europea.

"Umbria Aerospace Cluster - ha sottolineato il presidente Daniele Tonti - è, tra i 15 Distretti dell'aerospazio regionali presenti in Italia, l'unico costituito interamente da aziende private (grandi imprese e pmi), senza leader nazionali con partecipazione pubblica o intervento diretto pubblico nell'Organo di Governo".



