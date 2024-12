Costituita Rete imprese agrituristiche e del turismo rurale

A fine 2022 si è costituita in Umbria la Rete di imprese agrituristiche e del turismo rurale "Viaggio nel cuore dell'Umbria", al fine di promuovere un nuovo modo di valorizzare il territorio, basato sulla riscoperta degli attrattori naturalistici, dell'enogastronomia territoriale oltre che dei borghi minori e delle bellezze culturali diffuse che caratterizzano la regione. In collaborazione con Confagricoltura Umbria e con il Club alpino italiano, ha aderito al bando "Psr Umbria 2016-2020, misura 16.3.3" che promuove la sinergia tra piccoli operatori agrituristici e del turismo rurale, tour operator e altri soggetti privati, per la promozione di un turismo consapevole e sostenibile nelle aree Natura 2000, così da coniugare la conservazione e il potenziale economico delle risorse naturali tutelate.

Nell'ambito di tale progetto, la Rete di Imprese ha iniziato a promuovere il marchio "Umbria Green Holidays" con l'obiettivo principale di integrare l'offerta base delle aziende aderenti, già ricca e diversificata, con un progetto innovativo: veicolare l'idea dell'Umbria come un unico e grande Parco naturale diffuso, un patchwork variegato di aree Natura 2000 in cui gli operatori agrituristici e del turismo rurale svolgono il ruolo di interpreti-custodi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA