Cucinelli, 2024 anno incantevole per la nostra casa di moda

Il 2024 è stato un anno "davvero incantevole per i grandi risultati ottenuti dalla casa di moda" Brunello Cucinelli. Lo ha sottolineato lo stesso imprenditore di Solomeo, presidente esecutivo e direttore creativo dell'azienda.

Cucinelli ha ricordato i numeri e l'avere "fortificato l'immagine del brand".

"A fine ottobre - ha detto ancora - ho avuto l'onore di ricevere a New York il prestigioso premio WWD John B. Fairchild Honor; mi piace considerare tale testimonianza un tributo alla dignità del lavoro che, giorno dopo giorno, cerchiamo di coltivare in Solomeo. Di particolare significato il fatto che Il riconoscimento è arrivato appunto dalla prestigiosa rivista WWD, considerata la bibbia della moda mondiale, la quale negli anni ha premiato il lavoro creativo di grandi figure del mondo della moda, tra cui: Ralph Lauren, Karl Lagerfeld, Giorgio Armani e Miuccia Prada".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA