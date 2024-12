Conto alla rovescia per la nuova classificazione Ateco 2025

Conto alla rovescia per il varo della nuova classificazione Ateco - sviluppata dall'Istat - per fotografare e seguire in maniera ancora più puntuale le realtà economiche del Paese. Un'operazione di vasta portata, che impegnerà le amministrazioni pubbliche, le imprese e i professionisti perché la nuova classificazione Ateco 2025 entrerà in vigore a partire dal prossimo primo gennaio, sostituendo l'attuale versione della classificazione Ateco 2007-Aggiornamento 2022. E' quanto riferisce un comunicato della Camera di commercio dell'Umbria.

L'entrata in vigore effettiva - spiega l'ente camerale - avverrà tuttavia dal primo aprile 2025, per consentirne l'implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni che la utilizzano per la produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici.

Dal primo aprile, 2025 quindi, scatteranno per tutti adempimenti statistici, adempimenti amministrativi presso il sistema camerale, adempimenti fiscali. Imprese e liberi professionisti potranno partecipare a questo processo, come detto a partire dal primo aprile 2025 per verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica utilizzando gli strumenti e le procedure di seguito illustrati.

Per le finalità statistiche perseguite dall'Istat, a partire dal primo aprile 2025 tutti gli utenti del Portale statistico delle Imprese "Statistica&Imprese" potranno verificare l'attività economica svolta, mediante l'accesso al link di riferimento (https://imprese.istat.it). Dopo la consueta autenticazione, un box in evidenza nella schermata di accesso al sistema consentirà la verifica della corretta riclassificazione avvenuta in Ateco 2025.

Attraverso queste nuove funzionalità, sempre a partire dal primo aprile 2025 l'utente potrà confermare la proposta di riclassificazione oppure, qualora non la ritenesse adeguata, avrà la possibilità di non confermare tale proposta. In quest'ultimo caso, l'utente verrà indirizzato nella schermata Anagrafica dove potrà visionare l'attività economica prevalente svolta secondo la nuova classificazione Ateco 2025 (sia come codice sia come descrizione testuale) e potrà quindi richiederne una modifica tramite il canale di segnalazione già presente nel portale.

Per le finalità amministrative, le Camere di commercio hanno sviluppato apposite soluzioni per implementare la nuova codifica Ateco nel Registro delle imprese. Il processo di riclassificazione sarà eseguito d'ufficio a partire dal primo aprile 2025 e le imprese interessate saranno informate dell'avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di commercio.

Per una transizione graduale alla nuova classificazione, la visura camerale dell'impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici Ateco sia quelli precedenti.

Per le finalità fiscali, tutti gli operatori Iva saranno tenuti ad utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione Ateco 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali. La comunicazione dell'avvenuta riclassificazione e la visura aggiornata, inoltre, saranno disponibili senza costi dall'app impresa italia, scaricabile dai principali app store online. Sul sito impresa.italia.it (http://impresa.italia.it/) sono disponibili i riferimenti agli store da cui è possibile scaricare l'app.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA