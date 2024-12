Tornata a Gubbio Madonna del Melograno

E' stato riconsegnato dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale al sindaco di Gubbio, il dipinto tempera su tavola, datato seconda metà del quindicesimo secolo, raffigurante la "Madonna con Bambino e San Giovannino", noto con il nome di "Madonna del Melograno", attribuita al pseudo Pier Francesco Fiorentino. La cerimonia si è svolta alla presenza, del vescovo di Gubbio e Città di Castello, dei comandanti dei gruppi carabinieri Tpc di Monza, di quello di Bologna, del Comandante int. del Nucleo TPC di Perugia, del Dirigente settore cultura Regione Umbria, del Direttore dei Musei dell'Umbria, dell'Assessore alla Cultura del Comune di Gubbio e della Direttrice della Scuola di specializzazione in beni storico artistici.

L'accurata attività di indagine è stata sviluppata dai carabinieri del nucleo Tpc di Bologna dopo essere venuti a conoscenza, nel corso di autonome indagini investigative, della detenzione della preziosa tavola quattrocentesca, proveniente dal furto consumato nella notte tra il 18 ed il 19 marzo del 1979, all'interno della Pinacoteca comunale di Gubbio nel Palazzo dei Consoli. Grazie al prolungato lavoro di ricerca e di divulgazione posto in essere negli anni dai carabinieri Tpc - si legge in un suo comunicato -, l'opera è stata recuperata dal Nucleo TPC di Bologna a ottobre.

A conclusione delle indagini condotte dai carabinieri dell'Arte, il sostituto procuratore di Bologna ha disposto la riconsegna della pregevole tavola quattrocentesca al Museo civico del Comune di Gubbio, proprietario dell'opera.



