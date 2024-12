A spello giornata di studi dedicata a Umberto Gnoli

La città di Spello si prepara ad ospitare una giornata di studi dedicata a Umberto Gnoli. Studiosi e ricercatori da tutta Italia esporranno le loro relazioni sullo storico dell'arte e museologo noto per il suo approccio innovativo e il profondo impatto sulla ricerca e la salvaguardia del patrimonio culturale dell'Umbria.

Il convegno di studiosi, con la giornata dedicata a "I protagonisti e i luoghi della tutela in Umbria. Umberto Gnoli e Spello", è a cura di Mariella Lucioni, Marta Onali e Cristiana Sargentini.

L'appuntamento si svolgerà al Palazzo Comunale, Sala dell'Editto di Spello, giovedì 12 dicembre dalle ore 9.30 alle 18.30 e sarà introdotto dai saluti del sindaco Moreno Landrini, David Pieroni (vicesindaco e assessore alla Cultura), Giuseppe Lacava (soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria), Paolo Russo (presidente Crhack Lab Foligno 4D) e Duccio K. Marignoli (presidente The Marignoli di Montecorona Fondation). Un intervento di Antonella Pinna, dirigente del servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche della Regione Umbria, concluderà la giornata di studi.

Giornata che segue quella sulla figura di Achille Bertini Calosso tenutasi lo scorso anno nell'Abbazia di Montelabate di Perugia.

Umberto Gnoli (1878-1947) è uno dei più significativi storici dell'arte e museologi italiani. La scelta di dedicare questa edizione a Gnoli sottolinea l'importanza di una riflessione storica e critica su personalità che hanno contribuito in modo determinante alla costruzione dell'identità culturale e artistica dell'Umbria e, più in generale, dell'Italia. Il progetto si propone di approfondire le molteplici sfaccettature del contributo di Gnoli, dalla valorizzazione dell'arte medievale e rinascimentale al suo ruolo centrale nella promozione della conoscenza del patrimonio storico-artistico regionale. Organizzata grazie alla collaborazione tra la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Umbria e l'associazione culturale Crhack Lab Foligno 4D, la giornata è patrocinata dal Comune di Spello, Regione Umbria, Galleria Nazionale dell'Umbria, Diocesi di Foligno, Università degli studi di Perugia, Scuola di Specializzazione in beni storico artistici dell'Università degli Studi di Perugia, Fondazione Federico Zeri, The Marignoli di Montecorona Foundation e realizzata grazie al contributo della direzione generale Educazione e Ricerca del ministero della cultura.

La giornata di studi dedicata a Gnoli - spiegano gli organizzatori - pone inoltre le premesse di un progetto espositivo che sarà ospitato nella prossima primavera dalla Galleria Nazionale dell'Umbria, focalizzato sulla formazione del pittore Domenico Gnoli, figlio di Umberto e sul legame con l'attività del padre, già soprintendente in Umbria.

La mostra, curata da Costantino D'Orazio, Giovanni Luca Delogu e Marta Onali, esplorerà l'influenza del contesto storico e culturale umbro sull'arte di Gnoli, evidenziando come il lavoro di tutela e valorizzazione svolto dal padre sul patrimonio umbro e in particolare sui primitivi abbia contribuito alla sensibilità artistica del figlio. Attraverso opere, documenti e testimonianze, si indagherà il rapporto tra tradizione, innovazione e l'intreccio tra il patrimonio culturale e l'arte contemporanea. Un'occasione per studiosi, curatori e professionisti del settore culturale per confrontarsi sul significato e sull'attualità degli studi di Gnoli, nonché sulla sua influenza nella ricerca contemporanea.

Il programma, che prevede interventi di esperti in storia dell'arte, archeologia e cultura, sarà arricchito dalla possibilità di visitare luoghi simbolici per la formazione e l'attività di Gnoli, tra cui il Collegio e Convitto Vitale Rosi, dove egli studiò in gioventù.



