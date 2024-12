Iniziati ad Amelia i lavori sul ponte sul Rio Grande

Sono iniziati ad Amelia i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del ponte sul Rio Grande.

L'intervento, affidato tramite gara dalla Provincia di Terni ad una ditta specializzata, rientra nell'ambito di un programma più vasto che riguarda il recupero naturalistico-ambientale dell'area circostante.

La presidente della Provincia Laura Pernazza, anche in qualità di sindaco di Amelia, spiega: "Si tratta di un progetto di consolidamento del ponte per 1 milione e 700mila euro stanziati dall'amministrazione regionale uscente e in particolare dall'ex assessore Melasecche e che è propedeutico alla riapertura dei canali di fondo e al ripristino del corso d'acqua in questo sito".

Per l'esecuzione dei lavori - riferisce una nota della Provincia - sono state studiate apposite impalcature che scendono dalla sommità del ponte senza partire dal terreno sottostante. Tale scelta è stata determinata dalla particolare conformazione del terreno stesso che presenta instabilità e, in alcuni tratti, zone fangose che avrebbero potuto pregiudicare la stabilità delle strutture.

Al finanziamento per il consolidamento del ponte si aggiungono poi altri fondi. In particolare 170mila euro dal ministero per uno studio strutturale della diga della Para e altri 60mila euro stanziati dalla Fondazione Carit per la realizzazione nella zona di due nuove aree all'aperto dotate di attrezzature per sport e tempo libero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA