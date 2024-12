Denunciato un uomo per maltrattamento di un cane

Teneva il suo pitbull in uno stato di grave denutrizione e invaso da parassiti, un quarantacinquenne denunciato dal nucleo carabinieri forestale di Terni in collaborazione con i servizi veterinari dell'Usl Umbria2, "per detenzione di un cane in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze".

L'animale era fuoriuscito dal luogo di detenzione ed era stato catturato dai servizi veterinari ma il proprietario si è rifiutato di provvedere al suo ritiro e a sottoporlo alle cure del caso.

Il cane è stato trasferito al canile sanitario, sottoposto alle cure necessarie ed è in corso il provvedimento per la confisca; il proprietario è stato denunciato e rischia la pena dell'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA