Al'ospedale di Terni il counselling per la salute dell'uomo

Dopo il successo della prima giornata, torna lunedì 16 dicembre, dalle 9.00 alle 13.00, l'iniziativa dedicata al counselling per la salute dell'uomo, organizzata dall'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni in collaborazione con la Società italiana di andrologia e medicina della sessualità.

L'evento si terrà presso i poliambulatori, ambulatorio 9, situati nel complesso ospedaliero Santa Maria di Terni, in viale Tristano di Joannuccio. Questa seconda giornata di consulenze, aperta a tutti, offre un'importante opportunità per ricevere supporto e informazioni sui temi della salute e della prevenzione, confermando l'impegno del Santa Maria nella promozione del benessere e della consapevolezza tra i suoi cittadini.

È possibile prenotare il proprio appuntamento contattando il numero 0744/205555, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 14.00.



