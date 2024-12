A Cascia 10 famiglie tornano a casa dopo il terremoto 2016

Dieci alloggi Ater ricostruiti sono tornati alle rispettive famiglie che li avevano dovuti lasciare a seguito del sisma del 2016, a Cascia. La cerimonia di riconsegna delle chiavi si è svolta in via Graziani 17-19, alla presenza del sindaco di Cascia, Mario De Carolis, e di Emiliano Napoletti, presidente di Ater Umbria.

Dopo il sisma - ricorda il Comune - il fabbricato era stato dichiarato inagibile, la sua ricostruzione è stata avviata a seguito dell'Ordinanza commissariale n. 27 del 2017.

"Una tappa fondamentale per la nostra intera comunità - ha detto il sindaco De Carolis -. La consegna di queste abitazioni è il frutto di un impegno collettivo, che ha visto lavorare insieme istituzioni, tecnici e cittadini. Cascia ha deciso ed è riuscita a ripartire già da diverso tempo e lo dimostrano i tanti che sono già rientrati nelle proprie case, i cantieri che sono in essere e quelli che continuano a partire, opera spesso anche di privati. Della giornata di oggi non possiamo che essere felici perché è il simbolo di una voglia di ripartire che è propria dei nostri territori e dei nostri cittadini. Sono orgoglioso, non solo di essere qui oggi, ma anche di come tutti noi abbiamo reagito ad una così grande tragedia". "Speriamo che voi possiate da oggi tornare alla normalità - ha detto il presidente dell'Ater Napoletti - e che possiate passare un Natale finalmente sereno all'interno delle vostre case. Su questo edificio sono stati fatti interventi di elevata importanza sia strutturale, in linea con le normative antisismiche, sia di efficientamento energetico. La qualità dei lavori è evidente e questo spero sia un segnale positivo per tutti".

Il progetto ha voluto mantenere la conformazione originaria della palazzina distrutta dal terremoto. L'edificio è costituito dieci alloggi che si sviluppano tra il primo e il secondo piano, mentre nel seminterrato sono presenti le autorimesse. Sono state eseguite opere di miglioramento sismico che hanno interessato sia gli elementi portanti che i tramezzi e le tamponature. In ogni alloggio sono stati rifatti gli impianti termici, idrico sanitari ed elettrici, con particolare riguardo al tema dell'efficienza energetica. È stato installato un sistema di ventilazione meccanica controllato all'interno di ogni unità abitativa per elevare lo standard di vivibilità dell'aria e prevenire la formazione di fenomeni di condensa. Sono stati riqualificati anche gli spazi esterni.



