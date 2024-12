I vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia sono partiti per portare supporto ai colleghi impegnati per l'esplosione avvenuta nell'area del sito Eni a Calenzano. In particolare stanno raggiungendo la Toscana, risulta all'ANSA, un'autobotte, un altro mezzo di soccorso e diversi uomini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA