Si accascia in strada dopo serata in locale, muore 22enne a Roma

Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Roma. Un ragazzo di ventidue anni è morto dopo essere stato trovato in strada in condizioni disperate. E' accaduto intorno alle 3 di ieri in viale Civiltà del Lavoro all'Eur. A dare l'allarme un vigilante che ha contattato il numero d'emergenza 112.

Sul posto il 118 e la polizia. Il personale sanitario ha tentato per 40 minuti le manovre di rianimazione ma non c'è stato nulla da fare. A quanto ricostruito, il 22enne era stato in discoteca assieme ad altri amici. La comitiva era arrivata da Terni in treno per trascorrere la serata nella capitale. Ad un certo punto, forse accusando un malore, si sarebbe allontanato e poco dopo si è accasciato a terra. Da chiarire le cause della morte.

Pare che il ragazzo non avesse patologie note. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato Tor Carbone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA