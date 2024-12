Natura e solidarietà per iniziativa La montagna è per tutti

Natura e solidarietà sono gli ingredienti principali dell'iniziativa "La montagna è per tutti" in programma sabato 14 dicembre ad Amelia, promossa dalla Provincia di Terni, insieme al Cai e all'Associazione Stefano Zavka. Si tratta di un'escursione solidale con joelette, la speciale carrozzina elettrica che consente anche alle persone con disabilità di vivere l'emozione del trekking e delle camminate all'aperto.

Il mezzo è stato presentato in una conferenza stampa a Palazzo Bazzani dai presidenti di Provincia Laura Pernazza, Cai Terni, Massimiliano Raggi, e dell'associazione Zavka, Rita Mirimao, la mamma di Stefano Zavka che risulta disperso sul K2 dal luglio del 2007. La joelette è stata finanziata in parte dalla Provincia - è detto in un suo comuicato - con un contribuito di 4 mila euro aiutando il Cai ad acquistare l'apparecchiatura che consente a chi è affetto da disabilità di poter svolgere passeggiate e trekking nella natura e in montagna.

"La montagna è per tutti - ha dichiarato Pernazza - rientra nel progetto Play Giovani in Gioco, promosso dalla Provincia grazie al finanziamento di Upi nazionale e Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E' un modo solidale per permettere anche a chi ha difficoltà motorie di godere delle bellezze della natura. Ringrazio il Cai, l'Associazione Zavka, i centri diurni di Amelia, le scuole e tutti i soggetti partner di un'iniziativa molto importante sia dal punto di vista sportivo e della salute che da quello sociale e umanitario".

L'evento è organizzato in partenariato con Coni Umbria, Upi Umbria, Comitato Italiano Paralimpico, Special Olympics Italia, Fondazione Cotarella, Comitato nazionale Fairplay e Istituto Casagrande-Cesi di Terni. Si svolgerà lungo il Cammino del Germanico e sarà un'occasione per sottolineare che la montagna è davvero per tutti, grazie a strumenti e attrezzature innovative e al lavoro congiunto di enti e associazioni del territorio.

I presidenti di Cai e associazione Zavka hanno sottolineato l'importanza della giornata di sabato prossimo ed hanno invitato tutti a partecipare.

"La joelette è per tutti - hanno spiegato Raggi e Mirimao - basta solo la disponibilità dei volontari. Con la joelette siamo arrivati dappertutto, anche in cima a montagne come il Vettore, ma l'attrezzatura è in grado di arrivare anche più in alto.

L'unica condizione è la presenza di numerosi volontari che possano condurla. Ci auguriamo di essere in tanti sabato ad Amelia".



