Guardia di finanza sequestra area adibita ad autodemolizione

La compagnia di Spoleto della guardia di finanza ha sequestrato un'area di circa 3 mila metri quadri adibita a deposito di rottami, sulla quale erano depositati oltre 200 automezzi e un grande quantitativo di pezzi di ricambio per autovetture. L'operazione è stata condotta con la collaborazione del Reparto aereonavale di Civitavecchia e - riferiscono gli investigatori - ha permesso di accertare "numerose" violazioni al testo unico ambientale e alla legge relativa ai veicoli fuori uso, che ha comportato il sequestro di tutti i rifiuti depositati nell'area non autorizzata. Tra cui parti meccaniche di autoveicoli, batterie al piombo, rottami ferrosi, metalli ed apparecchiature elettriche per cui, in violazione della vigente normativa di settore, non era stato fatto alcun trattamento di "messa in sicurezza".

Gli autoveicoli - non bonificati dalle plastiche, dai vetri e dai residui di olii esausti, spiegano le fiamme gialle in un comunicato - sono stati trovati accatastati in modo da intralciare il passaggio per i dipendenti stessi dell'azienda, rendendo così pericolosi i luoghi di lavoro. Per questo motivo, i militari hanno contestato, in capo al responsabile della società, anche specifiche violazioni di cui al decreto legislativo 81/2008 e l'intera area dove veniva svolta l'attività di autodemolizione e stoccaggio è stata sottoposta a misura ablativa. Il titolare dell'attività è stato deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto.



