Consiglio Provincia Terni adotta schema di bilancio 2025-'27

Il Consiglio provinciale di Terni ha adottato, con sette voti favorevoli e due astenuti, lo schema di bilancio di previsione 2025-2027. La manovra complessiva è di oltre 105 milioni di euro e rispetta tutti i parametri di stabilità previsti dalle normative, sottolinea l'ente.

L'approvazione è avvenuta nel corso della riunione in sala Secci. In apertura di seduta la presidente Laura Pernazza ha comunicato la nomina del consigliere Francesco Maria Ferranti (capogruppo di FI) a vice presidente.

Riguardo allo schema di bilancio, la Provincia sottolinea in un comunicato dell'ufficio stampa che conferma la tenuta finanziaria dell'ente e i conti in ordine, proseguendo l'azione di rilancio avviata sin dal 2021, anno di insediamento dell'amministrazione. La manovra registra un sensibile aumento di entrate per quanto riguarda Rca e Ipt che grazie alla ripresa del mercato dell'auto porteranno nelle casse oltre 15 milioni di euro. Importante viene definita anche la conferma di un robusto avanzo di amministrazione per reinvestire risorse sul territorio, mentre i tempi di pagamento ai fornitori si attestano sui 22 giorni. Per quanto riguarda la dotazione organica, nel 2024 sono state assunte 10 nuove unità che proseguono il lavoro di potenziamento della macchina amministrativa.

La presidente Pernazza ha ringraziato gli uffici per il lavoro svolto ed ha rimarcato alcuni punti importanti.

"Proseguiamo il lavoro iniziato dal 2021 - ha detto - che anche quest'anno, come in passato, disegna un ente con i conti in ordine e garantisce, grazie all'avanzo di amministrazione, risorse aggiuntive per incrementare i già corposi investimenti su strade e scuole. Continua - ha aggiunto - anche l'opera di potenziamento e ammodernamento della macchina amministrativa per garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini, assicurare supporto ai Comuni e gestire al meglio i fondi del Pnrr".

Lo schema di bilancio passerà ora all'esame dell'Assemblea dei sindaci per poi tornare in aula per la votazione finale.

Successivamente il Consiglio ha votato all'unanimità il punto all'ordine del giorno riguardante la contestazione ai sensi dell'art.69 Dlgs 267/2000 della causa di incompatibilità alla presidente della Provincia, atto relativo ai risultati delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre scorso.



