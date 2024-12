Si è acceso il Natale di Assisi.

Dopo la messa dell'Immacolata, celebrata nelle Basilica Inferiore dal cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve, è stato acceso il grande albero e la video proiezione sulla facciata della Basilica Superiore. Il tutto si è celebrato con la benedizione e l'inaugurazione del presepe, realizzato a mano dagli artisti Filip Moroder Doss e Thomas Comploi e prende il nome di "Gesù pupilla di luce".

L'albero, posto in piazza Inferiore, è stato donato invece dal Comune altoatesino di Laion (Bolzano) ed è alto 12,5 metri.

La videoproiezione, completamente rinnovata, è realizzata da EnelX grazie al sostegno del Comune di Assisi e introduce alle prossime celebrazioni per gli 800 anni del Cantico delle creature del 2025.

Tutte le chiese e monumenti di Assisi fanno parte di un cammino ispirato al Cantico che si conclude proprio alla Basilica di San Francesco.

La proiezione contiene un doppio messaggio a partire da due delle strofe del componimento: quello del perdono, in sintonia con il cuore del messaggio che i frati del Sacro Convento hanno scelto per questo Natale, e il tema della natività celebrata con la lode a Dio. Alle celebrazioni ha partecipato anche la nel presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA