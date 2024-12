Massimo Mercelli direttore artistico del Festival delle Nazioni

Il maestro Massimo Mercelli, 65 anni, originario di Imola (Bologna), è il nuovo direttore artistico del Festival delle Nazioni di Città di Castello.

Flautista di fama internazionale, promotore culturale e figura di spicco della scena musicale contemporanea, porta con sé - sottolinea una nota del Comune tifernate, che ne dà notizia - una visione innovativa e una profonda esperienza maturata in una carriera che lo ha visto collaborare con artisti e compositori leggendari, tra cui Philip Glass, Krzysztof Penderecki e Sofia Gubajdulina. Subentra al maestro Aldo Sisillo per 19 anni alla guida della struttura artistica del festival.

E' stato comunicato oggi nel corso di un incontro conviviale nel salone del Gusto della Scuola di arti e mestieri "Bufalini", dalla presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione del "Festivalnazioni", Silvia Polidori e Rodolfo Pambianco, alla presenza dei consiglieri del Cda, del sindaco, Luca Secondi e dell'assessore alla Cultura, Michela Botteghi.

"È per me un onore immenso - ha commentato Mercelli - poter assumere la direzione artistica di un festival così prestigioso.

Sarà mio impegno proseguire e arricchire questa tradizione, valorizzando e facendo crescere anche il lavoro di chi mi ha preceduto, con nuove prospettive e collaborazioni".

“Per 19 anni, il maestro Aldo Sisillo – ha affermato la presidente Silvia Polidori - ha guidato il Festival delle Nazioni, portandoci alla scoperta di musiche e culture lontane. Grazie alla sua lungimiranza abbiamo potuto esplorare la ricchezza e la diversità delle culture musicali, arricchendo il nostro patrimonio culturale. Purtroppo aggiornamenti legislativi e conseguenti incompatibilità con altri incarichi assunti, obbligano il maestro Sisillo a dover rinunciare al ruolo di direttore artistico del Festival delle Nazioni per il prossimo triennio. Desidero esprimere insieme a tutto il consiglio di amministrazione un profondo elogio al maestro Sisillo per il suo straordinario contributo alla direzione artistica del Festival delle Nazioni. Grazie al suo impegno, il festival è diventato un punto di riferimento internazionale. Con il cuore pieno di gratitudine, siamo onorati di accogliere il nuovo direttore artistico come una scelta in continuità, per la caratura artistica e le profonde radici culturali, e come un segno dello slancio verso una nuova energia ed un entusiasmo che il nuovo consiglio di amministrazione vuole imprimere dalla 58/a edizione di questo solido appuntamento culturale nella bellissima alta valle del Tevere. Auguriamo al maestro Massimo Mercelli – ha concluso la presidente - un proficuo lavoro e un futuro ricco di successi per il nostro amato festival". “Il Festival delle Nazioni si appresta fra pochi anni a tagliare un altro prestigioso traguardo del lungo cammino che dal 1968 ad oggi ha segnato la storia della città e promosso le sue eccellenze artistiche, musicali e culturali in Italia e nel mondo: 60 anni di attività. E lo farà ne siamo sicuri – hanno detto Secondi e Botteghi - con rinnovato entusiasmo e competenza a partire dall'edizione 2025 che vedrà per la prima volta alla guida dell’associazione una donna di grande valore professionale ed umano, Silvia Polidori, assieme ad altri rappresentanti di recente nomina altrettanto capaci e motivati che hanno ricevuto il testimone da coloro che li hanno preceduti in questi anni, il presidente Leonardo Salcerini ed il consiglio di amministrazione che lo ha affiancato a cui va la nostra sentita gratitudine per l’ottimo lavoro svolto. Al maestro Sisillo auguriamo le migliori fortune professionali ed umane con i sentimenti di gratitudine e ammirazione. Al neo-direttore artistico maestro Mercelli – hanno concluso sindaco ed assessore - rivolgiamo un cordiale benvenuto e auguri di proficuo lavoro nel ruolo di prestigio che andrà a ricoprire destinato ad aprire assieme al consiglio e all’assemblea dei soci una rinnovata pagina di storia del Festival delle Nazioni che da 57 anni ci vede protagonisti in Italia e all’estero”. Al termine dell’incontro, la Presidente Polidori ed il sindaco Secondi hanno consegnato una targa al maestro Aldo Sisillo per testimoniare la gratitudine "per il prezioso e competente lavoro svolto in quasi venti anni di direzione artistica".



