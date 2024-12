Giovane ferito a coltellate in centro a Terni

Un 28enne di nazionalità tunisina è stato ferito a coltellate nella tarda serata di venerdì a Terni, nella zona di Porta Sant'Angelo, nel centro cittadino.

Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della polizia di Stato.

Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale dove è stato ricoverato in rianimazione con riserva di prognosi.

Inquirenti al lavoro per ricostruire dinamica dei fatti e risalire all'autore del ferimento. L'aggressione - secondo quanto si è potuto apprendere - sarebbe maturata nel contesto di una lite fra il 28enne e un'altra persona che lo avrebbe colpito con un unico fendente. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sicurezza presenti in zona.



