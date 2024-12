Proietti incontra ministro Urso, faro sull'Ast

Siderurgia, a partire dall'Ast di Terni, polo chimico, filiera automotive e le principali vertenze industriali dell'Umbria: questi i temi al centro del confronto odierno tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. Nel corso dell'incontro, - si legge in una nota del Mimit - è stato fatto un punto sulla situazione dei principali settori industriali a livello regionale, con un focus in particolare sul futuro dell'acciaieria Ast di Terni, condividendo l'urgenza di procedere con l'accordo di programma, sul polo chimico e sull'automotive. In merito a questa filiera Proietti ha anche informato il ministro sulla questione delle ex Fonderie Tacconi di Assisi, realtà locale operante nell'automotive dove proprio la scorsa notte si è verificato un incendio. L'incontro, il primo dopo l'insediamento di Proietti, segue quelli svolti con i presidenti dell'Emilia-Romagna e del Piemonte per analizzare, in particolare, lo stato di salute della filiera italiana dell'auto in vista del Tavolo Stellantis del 17 dicembre al Mimit.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA