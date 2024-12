Misure precauzionali ad Assisi dopo incendio Fonderie

In conseguenza dell'incendio alle Fonderie Tacconi l'amministrazione comunale ha emesso un'ordinanza a scopo precauzionale, su indicazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale che ha escluso la necessità immediata di misure di protezione legate ai fumi prodotti dall'incendio, ma, in attesa di ulteriori verifiche ambientali e sanitarie, ha raccomandato l'adozione di misure precauzionali per tutelare la salute pubblica.

Per un raggio di 2 chilometri dal luogo dell'incendio - annuncia il Comune - sono stati quindi disposti divieti di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati; di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei; di pascolo e razzolamento di animali da cortile; di utilizzo di foraggi e cereali coltivati all'esterno e destinati agli animali. Decisa anche la limitazione delle attività all'aperto, in particolare quelle di natura ludico-sportiva.

La Usl ha proposto inoltre l'eventuale manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica di centri commerciali, aziende e luoghi di utilizzo pubblico.

L'area soggetta alle restrizioni è racchiusa indicativamente tra le seguenti viabilità: zona industriale di Santa Maria degli Angeli via dei Vetturali, Strada provinciale 410 direzione Castelnuovo (escluso il centro abitato), via del Sacro Tugurio in prossimità del cimitero di guerra inglese, tutta via Patrono d'Italia, Via Roma e via del Guado ai confini con Bastia Umbra.

E' stato annunciato che le misure resteranno in vigore fino a nuove disposizioni, subordinate agli accertamenti in corso da parte di Arpa e Asl.



