Cotarella premiato con il Italian Summit & Awards

Riccardo Cotarella "capitano d'impresa": è stato premiato a Milano in occasione della decima edizione del Ceo Italian Summit & Awards, organizzata da Business International in collaborazione con Forbes Italia.

L'enologo umbro - Ceo di Chiasso Cotarella - è stato insignito nella categoria Wine. Il riconoscimento celebra il ruolo di Cotarella come figura di riferimento nell'enologia italiana, grazie al suo impegno costante per l'innovazione e la valorizzazione del made in Italy nel settore vitivinicolo.

La serata, oltre a celebrare i 15 capitani d'impresa, ha visto la partecipazione di oltre 200 rappresentanti del top management italiano, confermando ancora una volta l'importanza dell'evento come piattaforma di dialogo e confronto per le eccellenze economiche e imprenditoriali del Paese.

"Non è soltanto un riconoscimento a me, ma alla mia intera squadra, guidata da Pier Paolo Chiasso, che da anni mi affianca in ogni esperienza", ha detto Cotarella. "Allo stesso tempo è un premio all'intero mondo del vino italiano, autentica eccellenza del Made in Italy nel mondo - ha aggiunto Cotarella - Riconoscimenti come questo hanno la grande forza di mettere in risalto il nostro straordinario patrimonio vitivinicolo, unico al mondo per varietà e qualità". "Da questi momenti si deve trarre la forza e l'ispirazione per andare verso vini sempre più di eccellenza, capaci di portare in ogni angolo del pianeta la nostra Italia con i suoi paesaggi, profumi e aromi che si ritrovano dentro un buon calice", ha concluso l'enologo.



