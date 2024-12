Comune San Giustino torna in Anci Umbria

Con il rientro di San Giustino, in Anci Umbria ci sono ora tutti i Comuni dell'Umbria. Accade nell'anno i cui l'associazione celebra il mezzo secolo di storia. Per il presidente Federico Gori "è un segnale di grande consapevolezza sull'importanza di fare rete".

"Questa scelta - afferma Federico Gori - non solo rafforza la rappresentatività dell'Associazione, ma dimostra che lavorare insieme e condividere percorsi comuni è fondamentale per rispondere alle esigenze delle nostre comunità. Ringrazio il sindaco Stefano Veschi per il suo impegno e per aver creduto nel valore della nostra associazione".

Il rientro del Comune di San Giustino è stato deliberato nella seduta di Giunta di giovedì 5 dicembre. "Ci attendono sfide importanti - ha detto il sindaco Veschi - e riteniamo che stare all'interno dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani sia fondamentale per rappresentare le istanze che il nostro territorio intende esprimere".



