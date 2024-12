Angelantoni ed Eles siglano un accordo di collaborazione

Angelantoni test technologies di Massa Martana ed Eles di Todi hanno unito le forze siglando un accordo di collaborazione strategica e commerciale.

Le competenze di Att nella progettazione e produzione di camere per prove ambientali e stress termico e quelle di Eles, che fornisce a livello mondiale soluzioni per il test di dispositivi a semiconduttore, "saranno determinanti per creare soluzioni avanzate e metodologie di test volti al miglioramento dell'affidabilità delle parti sotto test come chip, moduli e sistemi elettronici" hanno spiegato le due aziende in un comunicato diffuso da Confindustria.

Questa sinergia mira a servire il crescente mercato dei semiconduttori con soluzioni integrate in cui la simulazione ambientale, l'elettronica di test e l'automazione si fondono per rispondere alle crescenti esigenze di affidabilità in settori strategici come aerospazio e difesa e semiconduttori.

L'accordo prevede anche la creazione di centri dimostrativi per presentare ai clienti soluzioni innovative che possano migliorare l'affidabilità dei prodotti elettronici (chip, moduli e sistemi).

"Il mercato della simulazione ambientale nel settore dell'elettronica è una delle linee di sviluppo chiave per la strategia del Gruppo Angelantoni - afferma Gianluigi Angelantoni, presidente del consiglio di amministrazione di ATT - Con Eles ci proponiamo di integrare le nostre soluzioni per offrire ai clienti strumenti chiavi in mano competitivi e scalabili".

"Questo accordo con Att, significa per Eles guardare oltre ed operare per offrire soluzioni ancora più coprenti e performanti ai propri clienti ed anche a nuovi mercati, in particolare nei settori mission-critical" ha rilevato Antonio Zaffarami, presidente del consiglio di amministrazione di Eles.





