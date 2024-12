All'Umbria 30 milioni per aumentare posti letto per studenti

Via libera da parte del ministero dell'Università e della Ricerca ad uno stanziamento di 30 milioni 421.670 di euro per aumentare l'offerta di posti letto per gli studenti in Umbria. Le risorse serviranno a realizzare edifici destinati a studentati o compiere interventi di recupero e ammodernamento di strutture già esistenti, secondo quanto annuncia lo stesso dicastero.

Nello specifico, all'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria andranno 24 milioni 23.571 di euro per il complesso residenziale universitario di viale Zefferino Faina a Perugia, per 200 posti letto, 34 nuovi, e alla Fondazione Onaosi 6 milioni 398.099 di euro per il collegio della Sapienza, in via della Cupa a Perugia, per 121 posti letto, 44 nuovi.

"Garantire alloggi agli studenti significa dare concreta attuazione al diritto allo studio, pilastro fondamentale per consentire a tutti i giovani, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, di costruire il proprio futuro", sottolinea Anna Maria Bernini, Ministro dell'Università e della Ricerca. "Offrire alloggi accessibili non è solo un aiuto per il percorso degli studenti - spiega - ma un passo verso una società più giusta, dove tutti, possano dimostrare il proprio talento e impegno, facendo davvero la differenza".

Il ministero spiega che lo stanziamento di 30,4 milioni a livello regionale è parte di un investimento di 187 milioni su scala nazionale. Questo va ad aggiungersi ai circa 500 milioni già assegnati, tramite il quinto bando della legge 338/2000, con cui il Mur cofinanzia l'acquisto o la ristrutturazione di immobili per gli studenti. Attualmente i posti letto totali finanziati sono 9.071 dei quali 6.671 nuovi. È stato così possibile realizzare alloggi e residenze, ma anche procedere alla manutenzione straordinaria, al recupero, alla ristrutturazione edilizia e urbanistica di strutture universitarie, nonché l'acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA