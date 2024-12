Al via campagna natalizia raccolta fondi Comitato Chianelli

Con il Natale alle porte si intensificano le attività del comitato per la vita "Daniele Chianelli" in favore dei malati, bambini, adolescenti, adulti, onco-ematologici. I volontari saranno in tutta la regione, nelle piazze, nei mercati e supermercati della regione e di fronte ai principali ospedali e offriranno le tradizionali stelle di Natale con un'offerta di 12 euro e l'alberello di cioccolata, circa 600 grammi, al latte o fondente, arricchito da un folletto di peluche in una scatola di cartone disegnata dai bimbi dell'Oncoematologia pediatrica con un'offerta di 20 euro.

È possibile trovare i volontari di fronte all'uscita principale dell'ospedale Santa Maria della Misericordia e al Mercato Campagna amica di Madonna Alta della Coldiretti con cui da alcuni anni è stata avviata una collaborazione.

Un'altra realtà molto vicina alle attività del comitato Chianelli - riferisce una sua nota - è quella dei Supermercati Gala che quest'anno offriranno negli store selezionati in tutta l'Umbria un cofanetto natalizio, a 30 euro interamente devoluti al Chianelli, che contiene il libro di Franco Chianelli "Il coraggio di chi ha perso".

L'11 dicembre, in collaborazione con l'istituto comprensivo Assisi 2, si svolgerà nell'atrio del reparto di Ematologia un concerto di musica classica in cui si esibiranno un tenore, un soprano, un clarinetto e un pianoforte per donare un po' di gioia ai pazienti ricoverati.

Il 14 dicembre si terrà invece la tradizionale cena di raccolta fondi "È Natale…regala un sorriso!".

Ultima tappa, il 19 dicembre, con la visita ai malati del reparto di Ematologia e Trapianto di midollo osseo, sia Dh che degenza, con un piccolo dono per ciascuno realizzato dai volontari e dagli ospiti del Residence e nel pomeriggio la grande festa con i piccoli pazienti dell'Oncoematologia pediatrica e la consegna dei regali da parte di Babbo Natale che si svolgerà con la preziosa collaborazione di polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco.

"Come tutti gli anni - ha detto il presidente del comitato, Franco Chianelli - vi aspettiamo nelle piazze, negli ospedali, davanti alle chiese, nei supermercati per offrirvi i nostri prodotti solidali. L'aiuto di ti tutti è fondamentale per sostenere la ricerca, la cura, l'assistenza ai nostri piccoli eroi".



