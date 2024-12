Traffico bloccato su carreggiata nord A1 tra Orvieto e Fabro

Traffico bloccato sulla carreggiata nord dell'Autosole tra Orvieto e Fabro per un incidente che ha coinvolto due autocarri. Secondo quanto si è appreso finora si registra un ferito lieve. Sul posto la polizia stradale per ricostruire quanto successo.

Uno dei mezzi è finito di traverso sulla carreggiata, invadendola completamente mentre l'altro che trasporta rifiuti è finito in nella scarpata ribaltandosi.

I soccorsi scortati dalla stradale hanno raggiunto il luogo dell'incidente anche procedendo contromano sulla carreggiata sud.



