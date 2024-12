Scuole in progetto Rugby & adhd: insieme, più forti

Il Comitato regionale della Federazione italiana rugby ha sottoscritto con protocollo d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, settore educazione fisica e area inclusione, per la partecipazione delle scuole del territorio (secondarie di primo e secondo grado) alla selezione di classi pilota per il progetto "Rugby & adhd: insieme, più forti". Il documento è stato firmato dal presidente della Fir Egiziano Polenzani e dal direttore generale dell'Usr Sergio Repetto ed è il primo a livello nazionale su questa tematica.

La Federazione rugby spiega che il protocollo, già in vigore per l'anno scolastico 2024-'25 e rinnovabile, prevede il coinvolgimento delle scuole del territorio interessate con attività apposite per ogni singola classe coinvolta. All'interno del percorso, gli obiettivi fondanti sono stati individuati nella piena inclusione degli studenti e delle studentesse con disturbi del comportamento, la socializzazione e la piena integrazione tra ragazze e ragazzi appartenenti a culture diverse, l'acquisizione di un corretto stile di vita mediante la pratica sportiva, nonché l'aumento del numero di praticanti del rugby.

Alla fine degli incontri scolastici saranno selezionati due-tre studenti di ambo i sessi, compresi quelli con disturbo del comportamento, invitati a prendere parte ad una settimana di stage presso un club affiliato Fir. Le scuole che aderiranno al progetto, parteciperanno ai giochi sportivi studenteschi fase provinciale e successivamente regionale.



