Raoul Ranieri eletto nuovo presidente Umbria Export

Sarà l'imprenditore Raoul Ranieri a guidare per il prossimo biennio Umbria export, l'Agenzia per l'internazionalizzazione di Confindustria, che ha l'obiettivo di sostenere lo sviluppo sui mercati internazionali del sistema produttivo regionale. Amministratore Unico dell'oleificio Ranieri e past president della Sezione Alta Valle del Tevere di Confindustria Umbria, è stato eletto presidente dall'Assemblea.

Il nuovo Presidente sarà affiancato dai quattro componenti del consiglio di amministrazione: Elena Proietti, Ceo di Erreppi e vicepresidente della sezione Foligno di Confindustria Umbria, Riccardo Concetti, consigliere delegato e direttore commerciale di Concetti e presidente uscente di Umbria Export, Giuliano Nocentini, Ceo e presidente di Kemon, e Simone Cascioli, direttore generale di Confindustria Umbria.

Ranieri - è detto in un comunicato di Confindustria - ha manifestato la volontà di dare continuità ai progetti avviati e rafforzare ulteriormente lo sviluppo economico-commerciale delle imprese umbre sui mercati esteri.

"Nell'attuale contesto economico globale - ha evidenziato - l'internazionalizzazione rappresenta per le imprese una sfida importante. L'uscita dai confini nazionali comporta alcune complessità, ad esempio di natura normativa o doganale, ma rappresenta al tempo stesso una grande opportunità di crescita.

Umbria Export intende accompagnare le imprese del territorio in questo percorso, in modo che possano aumentare la propria competitività a livello internazionale".



