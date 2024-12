Prorogata scadenza per iscriversi a 'L'Umbria del vino'

È stata prorogata a venerdì 13 dicembre prossimo la scadenza per iscriversi al la quarta edizione del concorso enologico regionale "L'Umbria del vino" promosso dalla Camera di commercio dell'Umbria, grazie alla sua Azienda speciale Promocamera, in collaborazione con Regione, Coldiretti, Confagricoltura e Cia, il 3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria, l'associazione Strade del vino e dell'olio e Confcooperative, con l'autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste.

Tutte le informazioni, il regolamento e l'apposito modulo di domanda sono visionabili e scaricabili dai siti www.umbria.camcom.it e www.promocameraumbria.it.

La Camera di commercio ha annunciato che subito dopo la chiusura delle iscrizioni si procederà con la valutazione dei vini in concorso da parte di un'apposita Commissione tecnica di degustazione. I vini che, nelle varie categorie previste - miglior vino bianco, vino rosso, vino rosato, vino spumante di qualità, vino frizzante, vino dolce, miglior giovane produttore o produttrice under 40, impresa femminile e miglior vino biologico - avranno ottenuto un punteggio di almeno 85/100, concorreranno all'assegnazione dei premi.

I vincitori avranno la possibilità di utilizzare un apposito bollino "Concorso enologico regionale L'Umbria del vino - Vincitore" da applicare sulle confezioni.

A salvaguardia del prestigio delle aziende, non viene reso noto al pubblico il nome delle imprese partecipanti, salvo le vincitrici.



