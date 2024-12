Proietti fa punto ricostruzione post sisma con commissario

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha incontrato a Palazzo Donini il commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione, Guido Castelli (presente anche il direttore regionale alla protezione civile Stefano Nodessi). Obiettivo è stato di fare il punto sullo stato di avanzamento della ricostruzione pubblica e privata nei territori umbri colpiti dal sisma.

Nel corso della riunione - della quale riferisce Palazzo Donini - il Commissario Castelli ha consegnato alla presidente un Report complessivo sulla ricostruzione ed ha illustrato lo stato di attuazione degli interventi, già realizzati e di prossima attivazione, sia per quanto riguarda il patrimonio edilizio, gli edifici storici e culturali ed il tessuto produttivo locale. Sono stati inoltre affrontati i temi riguardanti la semplificazione delle procedure e l'erogazione delle risorse, ma anche aspetti di più ampio respiro come le strategie di sviluppo del territorio, in particolare connesse ai Cammini ed alle iniziative per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco.

Il Commissario Castelli ha inoltre dato notizia circa lo stato di avanzamento dei lavori dell'ospedale di Cascia con l'erogazione, grazie al Decreto che firmerà venerdì, di una ulteriore liquidazione per cinque milioni di euro.

Nello stesso giorno sarà firmato dal Commissario anche il decreto che prevede una erogazione di 580 mila euro per gli interventi sul Palazzo Comunale di Norcia.

"Anche a Castelluccio - ha detto il Castelli - proseguono in modo celere i lavori di ricostruzione, nella prossima cabina di coordinamento che si terrà entro fine anno. Sono inoltre previsti ulteriori 14 milioni e mezzo utili a finanziare le nuove fasi di realizzazione del progetto".

Nel ringraziare il Commissario Guido Castelli per la sua disponibilità, la presidente Proietti ha ribadito "l'importanza della collaborazione istituzionale come leva fondamentale per poter rispondere in modo tempestivo alle richieste delle comunità colpite dal sisma e come strumento a sostegno della loro resilienza". "Al commissario - ha detto Proietti - mi unisce la piena condivisione del percorso da compiere per mettere a terra nel più breve tempo possibile gli interventi necessari al fine di far ripartire il cratere ed il suo territorio".

Relativamente al terremoto che ha colpito Umbertide, a seguito dell'interessamento della stessa presidente Proietti, il Commissario ha confermato che sarà la stessa struttura del commissario Castelli a seguirne la ricostruzione, a tal fine si è in attesa di un emendamento del Governo che va in questa direzione. Ciò consentirà - è stato sottolineato - di partire celermente anche su questo territorio.

Al termine dell'incontro la presidente Proietti ha donato al Commissario Castelli una pubblicazione illustrata dell'Umbria.



