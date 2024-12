Nuova iniziativa Associazione umbra lotta contro il cancro

Nuova iniziativa dell'Associazione umbra per la lotta contro il cancro con l'obiettivo di raccogliere fondi necessari a sostenere i suoi progetti, fra cui "Adotta un ricercatore". Si terrà venerdì 6 dicembre, alle 19, presso la pasticceria piazza Settevalli.

"Un apericena - spiega il presidente Aucc, Giuseppe Caforio - per rafforzare l'obiettivo di sostenere la ricerca e i nostri ricercatori che sono apprezzati in tutto il mondo. C'è bisogno di solidarietà, di condividere un percorso che non è solo di Aucc o dei pazienti oncologici, ma appartiene a tutta la nostra comunità regionale. Purtroppo, in Italia mancano i necessari supporti per sostenere la ricerca e questi eventi, queste iniziative, seppure rappresentino una goccia nel mare, ci consentono di tenere aperti i nostri laboratori di ricerca e di salvare vite umane".



