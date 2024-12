Melasecche auspica prima riunione Assemblea il 19 dicembre

La prima riunione dell'Assemblea legislativa nella nuova legislatura ci sarà "non appena costituiti tutti i gruppi". A dirlo è Enrico Melasecche, consigliere anziano, della Lega, al quale spetta il compito di formalizzare la convocazione. "Non ho problemi a farlo per il 19 dicembre e comunque auspico che l'Aula si riunisca entro questo mese" ha detto all'ANSA l'ex assessore.

"C'è chi ci sollecita ad andare veloci e chi a ritardare - ha spiegato Melasecche - ma io penso che sia bene per tutti un inizio del lavoro della Giunta regionale quanto prima. Che comunque prescinde dalla convocazione dell'Assemblea. L'attività istituzionale è in corso a tutti i livelli ed è opportuno che anche la Regione sia operativa quanto prima".

Melasecche ha quindi auspicato che l'Esecutivo regionale prenda forma. "Ma la maggioranza non mi sembra che abbia le idee molto chiare" ha detto.

L'ex assessore si è poi soffermato sul settore delle infrastrutture da lui guidato nella precedente legislatura. "In campagna elettorale - ha sostenuto - il centrosinistra ha detto di tutto e di più. Sono seriamente preoccupato per l'Umbria".

Tra gli ambiti citati del suo impegno il risanamento della ex Ferrovia centrale umbra e la gara per il trasporto pubblico locale. "Bisogna poi - ha aggiunto - che tutti i soci si facciano carico dei costi per rimettere il linea di galleggiamento Umbria mobilità dei quali finora si è occupata solo la Regione".

"Sembra facile occuparsi di questo settore ma in realtà non lo è, anzi è molto difficile anche perché cinque anni fa abbiamo ereditato una situazione disastrosa" ha concluso Melasecche.





