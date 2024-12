In angolo bosco orvietano un ritrovo della fauna selvatica

E' un vero e proprio ritrovo di animali selvatici un piccolo bosco che si trova sul confine tra Umbria e Lazio: in poche centinaia di metri vivono lupi, cinghiali, istrici, caprioli, tassi, volpi, lepri e addirittura anche la martora. Oltre a tanti uccelli, tra cui il bellissimo picchio verde. Fauna che ad ogni ora del giorno, ma soprattutto della notte, si trova a passare in questo minuscolo lembo di vegetazione che si trova sul comune di Lubriano, provincia di Viterbo, ma di fatto a cavallo con il territorio umbro. Ripresa da una fototrappola installata da un'appassionata della zona.

Marta, orvietana di nascita e da sempre innamorata dalla natura, da qualche anno è andata a vivere col marito in una casa immersa nel verde ed è la proprietaria di questo boschetto. Nel corso dei mesi e delle stagioni si diverte a riprendere gli amici lupi e tutte le altre specie e lo fa con una fototrappola a infrarossi che immortala puntualmente il passaggio degli animali. "Vivere in campagna è un privilegio anche in questo senso, si ha la possibilità di stare a stretto contatto con questi animali meravigliosi", racconta Marta all'ANSA.

"Riprenderli nei loro gesti naturali a volte è sorprendente e divertente allo stesso tempo - aggiunge - ma è soprattutto incredibile vedere come nel medesimo posto passino davvero tante specie, come appunto lupi, tassi, caprioli, lepri e molti altri animali". "Alcuni, comunque, non è difficile incontrarli anche senza ricorrere ai video, spesso cinghiali e caprioli si affacciano anche a ridosso dell'abitazione", conclude Marta.





