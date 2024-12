Il 16 luglio la chitarra sarà protagonista a Umbria jazz, all'Arena santa Giuliana di Perugia, con la SatchVai Band di Joe Satriani e Steve Vai e Lee Ritenour.

Biglietti disponibili da venerdì 6 dicembre, ore 10 Per la prima volta in oltre cinquant'anni di attività Joe Satriani e Steve Vai - ricorda il festival in un comunicato - uniscono le forze con la SatchVai Band. Oltre all'avventura nei G3, i due hanno iniziato a collaborare la scorsa primavera in occasione di una serie di concerti negli Stati Uniti, per poi decidere di formare una vera e propria band insieme e portare questa nuova formula vincente sui palchi di tutto il mondo.

Lo scorso marzo è uscito The Sea of Emotion, Pt. 1, brano che sintetizza al meglio la sinergia che si è creata tra i due mostri sacri della sei corde. Ripercorrendo a ritroso i loro percorsi artistici si ritrovano sigle fondamentali del rock (soprattutto quello più duro) degli ultimi 40 anni. Per Steve Vai: Frank Zappa, Alice Cooper, Ozzy Osbourne, David Lee Roth, Alcatraz, Whitesnake. Per Satriani: G3, Chickenfoot, Deep Purple, The Greg Kuhn Band.

Per descrivere gli oltre cinquant'anni di carriera di Lee Ritenour, classe 1952, basterebbero questi dati: 45 album, un Grammy vinto, oltre a diciannove nomination, collaborazioni con leggende come The Mamas & the Papas (appena sedicenne), Pink Floyd, Steely Dan, Dizzy Gillespie, Sonny Rollins, Simon & Garfunkel, Frank Sinatra, Tony Bennett, Phil Collins, o con i grandi del Brasile come Ivan Lins, Caetano Veloso, Djavan.

Il chitarrista losangelino, membro fondatore dei mitici Fourplay, è riuscito, grazie al talento, a fondere jazz, rock, ritmi brasiliani e fusion creando uno stile unico al mondo come dimostrano gli ultimi due lavori: "Dreamcatcher" del 2020, unico suo disco di sola chitarra, e "Brasil", registrato a San Paolo nel 2023 insieme a tanti artisti brasiliani vecchi e giovani.





