Arvedi Ast avvia nuove selezioni per cercare personale

Arvedi Ast ha avviato le selezioni per l'inserimento di nuovo personale "in diverse posizioni produttive attualmente mancanti": lo riferiscono le rsu del sito dopo un incontro che si è tenuto con la direzione aziendale.

"Tale decisione - commentano i sindacati - rappresenta un primo segnale di apertura rispetto alle esigenze ripetutamente sottolineate da rsu e lavoratori".

Secondo quanto si è appreso successivamente, saranno 21 i lavoratori selezionati attraverso agenzia interinale. La maggior parte sarà impiegata nell'area a freddo dell'acciaieria.

L'azienda ha infatti comunicato anche la volontà di potenziare la turnistica dell'impianto di laminazione Zmill11, portandola a 21 turni.

Per quanto riguarda l'area a caldo, la direzione aziendale ha invece annunciato una nuova fermata di una linea dell'acciaieria a partire da lunedì 9 dicembre. Il personale interessato potrà lavorare regolarmente e dunque non verrà attivata la cassa integrazione.

"In merito all'andamento produttivo l'azienda si è impegnata a fornire tempestive comunicazioni" riferiscono sempre le rsu. Secondo le quali "le rivendicazioni portate avanti negli ultimi giorni, culminate con lo stato di agitazione, hanno contribuito a ottenere questi primi risultati".



