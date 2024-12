Proclamati gli eletti in Assemblea legislativa dell'Umbria

L'Ufficio centrale regionale, costituito presso la Corte d'appello di Perugia, ha proceduto alla proclamazione dei candidati eletti alle elezioni 2024 alla carica di consigliere regionale. Lo ha annunciato l'Assemblea legislativa con un comunicato diffuso dal suo ufficio stampa.

Nell'Aula di Palazzo Cesaroni siederanno 21 rappresentanti della comunità regionale. Ai 19 consiglieri scelti dagli elettori attraverso il meccanismo delle preferenze si aggiungeranno la presidente eletta della Giunta regionale, Stefania Proietti (49 anni), che ha riportato 181 mila 587 voti, e Donatella Tesei (66 anni), che con 164 mila 205 voti ha avuto il miglior risultato tra gli altri candidati alla presidenza.

In totale, i voti validi, compresi quelli raccolti dagli altri sette candidati, sono stati 355 mila 366.

L'Assemblea ha quindi reso noti i nomi dei candidati eletti.

Coalizione centro sinistra.

Partito democratico (30,23 per cento - nove consiglieri): Simona Meloni (50 anni - 8.196 preferenze), Tommaso Bori (38 anni - 7.417), Cristian Betti (44 anni - 6.429), Francesco De Rebotti (52 anni - 6.086), Sarah Bistocchi (43 anni - 4.586), Stefano Lisci (57 anni - 3.860), Francesco Filipponi (38 anni - 3.608), Letizia Michelini (41 anni - 3.509), Maria Grazia Proietti (71 anni - 3.302).

Movimento 5 stelle (4,71 per cento - 1 consigliere): Luca Simonetti (49 anni - 1.289 preferenze).

Umbria domani Proietti presidente (4.7 per cento - un consigliere): Bianca Maria Tagliaferri (66 anni - 1.177 preferenze).

Alleanza verdi e sinistra (4.28 per cento - 1 consigliere): Fabrizio Ricci (46 anni - 2.029 preferenze).

Coalizione centro destra.

Fratelli d'Italia (19,44 per cento - tre consiglieri): Paola Agabiti (50 anni - 7.225 preferenze), Eleonora Pace (44 anni - 4.490) e Matteo Giambartolomei (46 anni - 4.037).

Forza Italia (9,69 per cento - due consiglieri): Andrea Romizi (45 anni - 10.345 preferenze) e Laura Pernazza (52 anni - 3.223).

Lega (7,7 per cento un consigliere): Enrico Melasecche (76 anni - 2.502 preferenze).

Lista Tesei presidente (4.99 per cento): Nilo Arcudi (51 anni - 2.870 preferenze).

Il consigliere regionale più giovane è Francesco Filipponi (Pd - 2 dicembre 1986 - 38 anni), mentre quello più anziano è Enrico Melasecche (LEGA - 1 luglio 1948 - 76 anni), quest'ultimo sarà chiamato, in quanto "consigliere anziano" alla convocazione della prima seduta dell'Assemblea legislativa che dovrà tenersi entro sessanta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni.





