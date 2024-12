Prisco, vigili del fuoco un modello e orgoglio per l'Italia

"In occasione della ricorrenza della Festività di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del fuoco, desidero esprimere la mia vicinanza al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, manifestando il vivo ringraziamento per il costante impegno che quotidianamente viene assicurato nell'attività di soccorso e di prevenzione a favore della collettività. L'eroismo e la competenza che caratterizzano il Vostro operato, anche in scenari di emergenza internazionale, costituiscono un modello di gestione del soccorso a cui ispirarsi e motivo di orgoglio per la nostra Nazione in Italia e all'estero".

E' quanto afferma il sottosegretario al ministero dell'Interno con delega ai Vigili del fuoco, Emanuele Prisco, nel messaggio augurale indirizzato al personale del Corpo nazionale per la Festività di Santa Barbara 2024.

"Un pensiero commosso - prosegue - va al ricordo di quanti nell'adempimento del loro dovere hanno sacrificato la propria vita in nome dei valori e dell'altruismo che contraddistinguono da sempre le donne e gli uomini del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. In particolare, voglio ricordare i troppi colleghi che ci hanno lasciato quest'anno. Auguro a Voi tutti e alle Vostre famiglie buona Festa di Santa Barbara".



