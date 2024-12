Presidente Umbria Proietti rende omaggio a vigili del fuco

In occasione della festività di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha preso parte alla santa messa celebrata nella Cattedrale di San Lorenzo, a Perugia. "Un momento solenne per rendere omaggio al personale del Corpo, che ogni giorno svolge il proprio lavoro con passione, professionalità e coraggio" si sottolinea in una nota di Palazzo Donini.

La ricorrenza del 4 dicembre è stata definita "un momento speciale per riflettere su l'inestimabile e instancabile contributo che il corpo dei vigili del fuoco offre quotidianamente". "La loro opera - ha affermato Proietti - va dall'attività di soccorso alle situazioni di emergenza straordinaria, come nel caso degli eventi sismici che hanno colpito il nostro territorio. In questi momenti, i vigili del fuoco si sono distinti per il loro intervento immediato durante le emergenze, ma anche per il fondamentale lavoro di messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e per la tutela del nostro patrimonio culturale e religioso".

La presidente ha voluto ribadire la profonda gratitudine della Regione Umbria nei confronti dei vigili del fuoco. "Sono certa di interpretare il sentimento di tutti gli umbri rivolgendo ai vigili del fuoco il più sincero riconoscimento per l'opera che svolgono quotidianamente, garantendo sicurezza e supporto alla nostra comunità" ha concluso Proietti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA