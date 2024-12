Premiate le vincitrici del concorso nazionale 'Extra cuoca'

Sono state premiate a Perugia, nel complesso monumentale di San Pietro, le vincitrici della quarta edizione di "Extra Cuoca - Il talento delle donne per l'olio extra vergine", il concorso nazionale dedicato alle cuoche professioniste, promosso dal comitato di coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall'associazione nazionale Donne dell'olio Aps, in partnership con Lady Chef (Dipartimento femminile della Federazione italiana cuochi) e con il programma televisivo Agrisapori.

Sono otto le professioniste della ristorazione premiate per le quattro categorie in gara, oltre a due menzioni speciali, scelte tra le 28 finaliste che si sono messe in gioco in una sfida finale appassionante, svoltasi nella mattinata di martedì 3 dicembre all'Università dei Sapori di Perugia, preparando davanti ai commissari di cucina Giancarlo Passeri e Giuseppina Mariotti le loro ricette, in cui hanno utilizzato uno degli oli evo finalisti al concorso nazionale Ercole Olivario ed alla Goccia d'Ercole 2024, e che sono state poi sottoposte al giudizio della giuria nazionale presieduta da Giorgio Donegani e formata dai giurati Alessandra Baruzzi, Gianna Fanfano, Albarosa Zoffoli e Antonietta Mazzeo.

Queste le vincitrici di Extra Cuoca 2024, secondo quanto riferisce una nota della Camerra di commercio dell'Umbria: Categoria Antipasti e altre preparazioni 1° classificata - Giglate Chanel Ngoma Loussangui di Francavilla al Mare (Pe), Abruzzo, con l'antipasto "Salmone con cetriolo compresso, salsa yogurt e polvere di limone" per cui ha utilizzato l'olio dell'Azienda Sandro Di Giacomo - DOP Aprutino Pescarese; 2° classificata - Joayda Herrera Cepeda di Campobasso, Molise, con l'antipasto "La campagna a tavola" per cui ha utilizzato l'olio dell'Azienda Marina Colonna - Molensis;, Categoria Primi Piatti 1° classificata - Nanda Trabucco di Montesilvano (Pe), Abruzzo, con il primo piatto "Trilogia di ceci, bisque e sagne al profumo di mare" per cui ha utilizzato l'olio dell'Azienda Sandro Di Giacomo - DOP Aprutino Pescarese; 2° classificata - Soccorsa Tomasone di Termoli (Cb), Molise, con il primo piatto "Come può uno scoglio" per cui ha utilizzato l'olio dell'Azienda Marina Colonna - Molensis; Categoria Secondi Piatti 1° classificata - Ernesta Vassolo di Chiauci (Is), Molise, con il secondo piatto "Baccalà Molensis" per cui ha utilizzato l'olio dell'Azienda Marina Colonna - Molensis; 2° classificata - Mariagrazia Di Bello di Terni, Umbria, con il secondo piatto "Calamaro Quinta Luna" per cui ha utilizzato l'olio del Frantoio Gaudenzi - Quinta Luna; Categoria Dolci Due sono le cuoche prime classificate pari merito: Andrea Soledad Lopez di Fornelli (Is), Molise, con il dolce "Exotic Sunny Oil" per cui ha utilizzato l'olio Evo dell'Azienda Marina Colonna; Ionela Monteanu di Pessinetto (To), Piemonte, con il dolce "Albero della vita (cheesecake all'olio extravergine d'oliva e pistacchio)" per cui ha utilizzato l'Olio Extra Vergine di oliva dell'Azienda agraria Viola - Colleruita Dop Umbria Colli Assisi - Spoleto.

Due le Menzioni Speciali assegnate a Lidia Lutan di Termoli (Cb), Molise, con il dolce "Un dolce un po' salato" per cui ha utilizzato l'olio dell'Azienda Marina Colonna - Molensis; e Rosa Nutolo di Fondi (Lt), Lazio, con il primo piatto "Tagliolino al pesto verde mare" per cui ha utilizzato l'olio dell'Azienda Agricola Cosmo Di Russo - Verde Mare.

A svelare le vincitrici di questa edizione è stato Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria e del comitato di coordinamento dell'Ercole Olivario che ha celebrato la quarta edizione del concorso nazionale Extra Cuoca come edizione di "grande successo come numero di partecipanti e come entusiasmo per questo premio che, di anno in anno, ci dà conferma della bontà dell'idea insita nel progetto. Un concorso che sta sempre più diventando un punto di riferimento per le cuoche italiane che vogliono sperimentare una cucina legata alla tradizione e che valorizza l'olio e.v.o. di qualità. La Camera di Commercio dell'Umbria dimostra ancora una volta di saper fare squadra affiancando imprese e produttori che si pongono l'obiettivo della promozione della qualità".



