Landini, con decreto sicurezza impossibili lotte come Ast

L'acciaieria Asti di Terni dieci anni fa "è stata salvata da una lotta durata mesi, che ha visto occupazioni e blocchi stradali. Se passa il decreto sicurezza che il Governo sta facendo l'acciaieria non ci sarebbe più e quei lavoratori sarebbero statitutti arrestati". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nella città umbra per un'iniziativa pubblica del sindacato sul tema "Contrattare per fermare il declino industriale". "E' importante ricordare che la lotta e la libertà dei lavoratori non serve solo a loro ma anche al territorio e a difendere i sistemi industriali del Paese" ha aggiunto. "E' quello che vogliamo continuare a fare - ha detto Landini - e per questo chiediamo che venga cancellato e ritirato il decreto sicurezza. Sicurezza è creare lavoro e combattere la precarietà, affermare i diritti delle persone, non limitare la loro libertà".



