Difesa Di Blasio, non responsabile tragedia Rigopiano

Gli avvocati Manlio Morcella e Placido Pelliccia, nella difensori del geometra della Provincia di Pescara Mauro Di Blasio, coinvolto nel caso Rigopiano, sottolineano "la giustezza della sentenza di annullamento con rinvio che ha azzerato la condanna che i giudici di merito avevano decretato a carico del proprio assistito". Aggiungono di essere "molto ottimisti" sull'esito del prossimo appello bis, poiché "non può essere ritenuto corresponsabile della tragedia per non avere egli rivestito alcuna posizione di garanzia riguardo alla gestione del rischio di incolumità che ha cagionato morte di molti sfortunati, ospiti del resort Rigopiano". "La decisione della Suprema Corte - concludono - detta finalmente i binari giuridici, per anni trascurati, che di converso si sarebbero dovuti seguire per assicurare a tutti, imputati e parti civili, un processo giusto".



