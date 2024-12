De Palma, all'Ast riaprire immediatamente il confronto

"Ora ci sono state anche le elezioni regionali quindi bisogna riaprire immediatamente il confronto per fare gli investimenti necessari a rilanciare la qualità e i volumi della produzione a Terni, per garantire un futuro occupazionale di stabilità anche dell'azienda sul territorio": lo ha detto ai giornalisti, a proposito di Ast, Michele De Palma, segretario generale della Fiom Cgil nazionale, che ha partecipato a Terni a un'iniziativa pubblica sul tema "Contrattare per fermare il declino industriale", organizzata da Cgil e Fiom "a dieci anni dall'accordo che ha difeso la strategicità di Acciai Speciali Terni". Presente anche Maurizio Landini.

De Palma ha ricordato che "quando è arrivato Arvedi era stato detto che avrebbe fatto gli investimenti e che sarebbe arrivato l'accordo di programma".

Il motivo della mancata firma sull'accordo di programma "bisognerebbe chiederlo all'ex presidente di Regione - ha detto ancora De Palma - perché noi eravamo al tavolo quando ci si disse che il giorno dopo, stiamo parlando di un anno e mezzo fa, eravamo alla firma. La firma non è mai arrivata, c'è stato un rimpallo di responsabilità e ora è il momento di cambiare gioco.

Ora è il momento di andare nella realtà e fare gli accordi che sono necessari per confermare il piano industriale e fare gli investimenti che servono. Questo riguarda anche ovviamente il ministero dello Sviluppo economico".



