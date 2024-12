Da Umbria Domani auguri di buon lavoro a presidente Proietti

La lista Umbria Domani esprime alla presidente della Regione Stefania Proietti "i più sentiti auguri di buon lavoro".

"Da oggi - si legge in una sua nota - si scrive una nuova pagina della storia politica di questa regione e alla guida c'è una straordinaria donna che ha già dimostrato di saper governare bene nell'amministrazione comunale e provinciale. Come lista Umbria Domani ci siamo messi al servizio di chi ha a cuore gli interessi della nostra terra, ognuno di noi con le proprie competenze e professionalità, con uno spirito di generosità e di impegno a fianco della presidente in questa grande sfida regionale. Il successo raggiunto da questa lista civica, messa in piedi in pochissimo tempo, nemmeno due mesi, ha permesso di incorniciare un trionfo politico, alla vigilia neppure immaginabile".

"Umbria Domani - viene sottolineato - non è un cartello elettorale, una lista fatta tanto per esserci e per portare acqua alla coalizione, ma un contenitore di valori di culture civiche e riformiste, espressione di un cattolicesimo sociale unitamente a sensibilità ecologiste, laiche e liberali, per la costruzione di una società inclusiva, aperta, sostenibile e capace di unire i bisogni degli 'ultimi' ai meriti individuali dei giovani di talento. Umbria Domani ha l'ambizione di volere stimolare la partecipazione, di ascoltare e di rappresentare una vasta moltitudine di persone, associazioni, cooperative e imprese, caratterizzate dalla volontà di affrontare i grandi temi sociali, economici e ambientali della nostra comunità regionale. Umbria Domani è aperta al dialogo con quel vasto e articolato mondo del civismo che, negli ultimi dieci anni, anche nella nostra regione, è divenuto protagonista politico nella guida di molte amministrazioni locali nell'ambito di una cultura politica di centro-sinistra. Umbria Domani è una realtà politica che si strutturerà nei territori anche con patti federativi e riformisti con altre forze civiche locali, con una propria organizzazione, in modo da far sentire la propria voce sulle questioni rilevanti per la nostra comunità".

"Siamo partiti come gli ultimi della classe - prosegue la nota - con alcuni di noi che non si erano mai candidati in passato, con altri che avevano in passato esperienze politiche e amministrative, ma tutti siamo stati animati dall'entusiasmo e dalla voglia di essere utili a una candidata giusta, civica, che ha dimostrato in otto anni di sapere amministrare una città complessa come Assisi e da tre anni di vincere, contro tutti i pronostici e i numeri, la Provincia. E oggi imporsi meravigliosamente alla guida della Regione con una vittoria più che netta. Questo risultato, quasi il 5 per cento, ci ha regalato orgoglio ed emozioni, ma ci impone anche una grande responsabilità nel portare avanti i nostri valori, di ricambiare la fiducia che oltre 15 mila persone hanno riposto nel nostro simbolo e ci hanno permesso di eleggere una di noi, Bianca Maria Tagliaferri, che condividerà le scelte e le posizioni con tutti noi nel percorso in Assemblea Legislativa. Auguriamo alla nostra Presidente e alla nostra consigliera i più cari auguri di buon lavoro".



