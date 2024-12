Celebrata in tutta l'Umbria la patrona dei vigili del fuoco

Celebrata in tutta l'Umbria con diverse cerimonie sul territorio la ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco.

A Perugia i momenti centrali sono stati la messa in duomo celebrata dall'arcivescovo monsignor Ivan Maffeif, con anche la consegna dei riconoscimenti e delle benemerenze al personale, poi una serie di dimostrazioni in piazza IV Novembre. Con l'esposizione dei mezzi, le attività di un'unità cinofila e di un robot telecomandato. Quindi la bandiera italiana è stata dispiegata sulla facciata di palazzo dei Priori dai vigili del fuoco che si sono calati dall'alto mentre risuonava l'inno di Mameli.

Presenti alle cerimonie la presidente della Regione Stefania Proietti, la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, il prefetto Armando Gradone e numerose altre autorità.

La scalinata antistante al duomo è stata affollata dalle alunne e dagli alunni della scuola primaria Fabretti di Perugia.

Che al termine hanno cantato con i vigili del fuoco l'inno del Corpo "il pompiere paura non ne ha".

Messe sono state celebrate in tutti i distaccamenti della provincia.

Santa Barbara è stata ricordata anche a Terni. Al comando provinciale il vescovo mons. Francesco Antonio Soddu ha presieduto la celebrazione liturgica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA