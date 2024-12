Tradizione e innovazione per Christmas wonder village Cascia

Tradizione e innovazione sono i cardini del Christmas Wonder Village, il grande evento natalizio che animerà Cascia da sabato 7 dicembre a lunedì 6 gennaio. "L'essenza del Natale a Cascia" lo ha definito il sindaco Mario De Carolis.

"Abbiamo creato - ha detto ancora il sindaco - un programma che unisce tradizione e innovazione, con eventi in grado di coinvolgere tutta la famiglia e attrarre visitatori da tutta Italia. I nostri Mercatini di Natale saranno il cuore pulsante del centro storico, un luogo dove scoprire l'artigianato locale e i prodotti tipici del nostro territorio. La pista di pattinaggio offrirà momenti di divertimento e socialità, mentre il 21 dicembre ci sarà l'appuntamento imperdibile con Babbo Natale, spettacoli e giochi per i più piccoli. E ancora non possiamo non parlare del primo gennaio, quando sarà la volta dell'omaggio al nuovo anno nel Mondo delle Fiabe: un'atmosfera incantata che coinvolgerà tutta la città per dare il benvenuto al 2025. Quest'anno abbiamo poi voluto dare importanza, in pieno centro storico, al rinnovato campanile della Chiesa di San Francesco che verrà illuminato, per tutta a durata delle feste, dal video mapping. Il 6 gennaio passeremo insieme l'Epifania, per salutare le feste".

Il vicesindaco e assessore al turismo, Marco Emili, ha invece tracciato una visione più ampia, guardando al nuovo anno in avvicinamento e ai progetti che coinvolgeranno Cascia nel 2025. "Il turismo è linfa vitale del nostro territorio - ha detto - e una leva fondamentale per il futuro di Cascia".





